Italia | tifoso insulta Donnarumma | il portiere lo affronta faccia a faccia

(Di domenica 12 giugno 2022) Al termine del match di Wolverhampton traed Inghilterra, ilazzurro Gianluigiè stato nuovamente bersagliato dagli insulti di un ‘’. Questa volta, però, l’estremo difensore del Paris Saint-Germain, ha deciso reagire tornando indietro perre l’uomo. Dopo averlo individuato in un gruppetto di tifosi,gli ha intimato di smetterla, per poi concedere dei selfie ad altri sostenitori. SportFace.

