Italia | Sconcerti | «Non è una Nazionale pensata per i centravanti»

Il giornalista Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha analizzato il pareggio dell'Italia contro l'Inghilterra sollevando un importante problema della Nazionale di Roberto Mancini. L'ANALISI – «Ancora una buona giovane Italia, soprattutto nel primo tempo. Difficile giudicare, la qualità è stata incompleta, ma l'avversario era quasi il migliore. Personalmente mi aspettavo meno dall'Italia in queste partite di mare aperto con equipaggio così giovane. È mancato Scamacca e questo deve sollevare un argomento: non è un'Italia pensata per i centravanti»

