Italia fuori dai Mondiali, eppure Mancini sorride: il motivo sorprende tutti (Di domenica 12 giugno 2022) L’Italia resterà ancora fuori dai prossimi Mondiali, eppure il CT Mancini ha un motivo per sorridere: il dato che ha sorpreso tutti. Ripartire non è semplice. Soprattutto dopo la seconda (e ancor più cocente) esclusione dai Mondiali. eppure, l’Italia è obbligata a farlo. Anche se si laureava campione d’Europa non più lontano di un anno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 12 giugno 2022) L’resterà ancoradai prossimiil CTha unperre: il dato che ha sorpreso. Ripartire non è semplice. Soprattutto dopo la seconda (e ancor più cocente) esclusione dai, l’è obbligata a farlo. Anche se si laureava campione d’Europa non più lontano di un anno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

LiaQuartapelle : Che belle le immagini dei 900mila ragazzi e ragazze, mamme, papà, cittadini al #Romapride. La destra, quella che ha… - officialmaz : Onesto. Io sabato sera, al mare, sono andato a cena fuori. E no. Non ho visto #InghilterraItalia. E no. Essere in t… - La7tv : #dimartedi Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'E' una guerra curiosa: Zelensky parla con tutti, i leader si telefonano og… - buronjek : RT @ChanceGardi: Si capisce perché i servizi segreti non hanno impedito all'Italia di perdere i vantaggi che aveva in Libia con Gheddafi. I… - Iegen_dary : @gelatoalmelone @aronanderelite Mo esce fuori che mezza Twitter Italia studia ingegneria biomedica quotato al 300%?? -