Italia, Florenzi lascia il ritiro: intervento non legato al calcio (Di domenica 12 giugno 2022) Il terzino azzurro Florenzi lascia il ritiro dell’Italia: l’annuncio arriva dallo stesso calciatore sui social Alessandro Florenzi lascia il ritiro della Nazionale e non farà parte del gruppo che martedì scenderà in campo contro la Germania. Ad annunciarlo, lo stesso terzino azzurro attraverso i suoi canali social. L’ANNUNCIO – «Torno a Roma per un piccolo intervento non legato al calcio programmato da mesi. Dispiace lasciare questo gruppo straordinario. Forza Azzurri». L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) Il terzino azzurroildell’: l’annuncio arriva dallo stesso calciatore sui social Alessandroildella Nazionale e non farà parte del gruppo che martedì scenderà in campo contro la Germania. Ad annunciarlo, lo stesso terzino azzurro attraverso i suoi canali social. L’ANNUNCIO – «Torno a Roma per un piccolononalprogrammato da mesi. Dispiacere questo gruppo straordinario. Forza Azzurri». L'articolo proviene daNews 24.

Pubblicità

Marylena_88 : RT @SkySport: #Italia, i convocati per la #NationsLeague: #Florenzi lascia il ritiro #SkySport - CalcioNews24 : #Florenzi lascia il ritiro della #Nazionale - MilanPress_it : Piccolo intervento non legato al calcio per Alessandro #Florenzi ???? - Bugembemicheal4 : RT @DiMarzio: .@Azzurri, Alessandro #Florenzi ha comunicato di aver lasciato il ritiro dell'#Italia per un intervento non legato al calcio… - SkySport : #Italia, i convocati per la #NationsLeague: #Florenzi lascia il ritiro #SkySport -