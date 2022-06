Italia al voto | affluenza alle 12 al 6% Amministrative e referendum | c' è la proiezione per la sera | un terremoto politico

(Di domenica 12 giugno 2022) L'parzialeurne persulla giustiziaore 12 si attesta intorno al 6%, come certificato dal Viminale. Fortemente a rischio, dunque, il quorum necessario per rendere validi i risultati sui cinque quesiti referendari, per cui è necessario, sta23, ildel 50% più 1 degli aventi diritto. Sulle comunali, il dato è leggermente inferiore rispetto all'ultima tornata relativastesse città, tra cui Genova, Verona e Palermo. Secondo Roberto Baldassarri, direttore generale di Lab2101, intervistato da Affarni.it, il dato definitivo sarà molto basso: "I primi dati sull'sono in linea con le previsioni delle ricerche e dei ...

Pubblicità

rulajebreal : L’imbarazzante silenzio dei leader di dx. Arrestati 2 esponenti di destra a Palermo per voto di scambio: Forza ???? e… - fanpage : Dopo l'arresto del candidato di Fratelli d'Italia, lascia di stucco la presa di posizione di Ignazio La Russa. 'Se… - AndreaOrlandosp : Fratelli d'Italia e Lega si dicono 'patrioti', ma il voto contrario al #PNRR è il più antipatriottico degli ultimi… - sellerioeditore : .@MassimGiannini nel suo editoriale su @LaStampa “L’Italia al voto: spread, mafia e un passato che non passa” defin… - giammari59 : RT @ilruttosovrano: Palermo, arrestati nel giro di due giorni, con l'accusa di voto di scambio, un candidato di Forza Italia e un altro di… -

Un passaggio normativo che è sfuggito alla leader dii Fratelli d'Giorgia Meloni, che entrata ... ha comunque scelto di continuare a indossare il dispositivo per tutte le operazioni dinon ......non si sono presentati all'ultimo momento sono già stati denunciati) per la quinta città d'. ... Presto - ha assicurato il ministero - le operazioni disaranno regolari in tutte le 600 sezioni ...Oggi si vota in tutta Italia i cinque referendum sulla giustizia, mentre i comuni interessati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali sono 21 in Emilia Romagna. Tra questi quattro hanno oltre 1 ...LECCE - Si torna al voto per rinnovare i Consigli comunali di 16 paesi della provincia leccese (in Puglia si vota anche in due capoluoghi di provincia: ...