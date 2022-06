Inter: Robin Gosens si dà al triathlon in attesa della nuova stagione (Di domenica 12 giugno 2022) La prossima stagione sarà molto importante per Robin Gosens. Il terzino sinistro infatti, arrivato all’Inter lo scorso gennaio dall’Atalanta, avrà il compito di non far rimpiangere Ivan Perisic. Quest’ultimo è volato a Londra sponda Tottenham dopo la fine del suo contratto con i nerazzurri. Il tedesco sembra particolarmente carico. Nonostante sia in vacanza, si è voluto mettere alla prova partecipando alla sua prima gara di triathlon. Lo ha spiegato lo stesso calciatore attraverso le proprie pagine social. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) La prossimasarà molto importante per. Il terzino sinistro infatti, arrivato all’lo scorso gennaio dall’Atalanta, avrà il compito di non far rimpiangere Ivan Perisic. Quest’ultimo è volato a Londra sponda Tottenham dopo la fine del suo contratto con i nerazzurri. Il tedesco sembra particolarmente carico. Nonostante sia in vacanza, si è voluto mettere alla prova partecipando alla sua prima gara di. Lo ha spiegato lo stesso calciatore attraverso le proprie pagine social. SportFace.

