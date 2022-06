Inter, in arrivo offerta da 60 milioni per un difensore (Di domenica 12 giugno 2022) Milan Skriniar e il Psg, trattativa in corso. Secondo quanto riferito dal Corriere dello sport in prima pagina è in arrivo un’offerta... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 giugno 2022) Milan Skriniar e il Psg, trattativa in corso. Secondo quanto riferito dal Corriere dello sport in prima pagina è inun’...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : TMW - Inter-Dybala: affare in dirittura d'arrivo. Contratto triennale, possibile annuncio il 20 o il 21 - capuanogio : ?? L'arrivo di #Dybala e #Lukaku non implica necessariamente la partenza di Lautaro #Martinez. L'#Inter non esclude… - Glongari : Exc - Colpo #Inter per il futuro: in arrivo il talentuoso classe 2006 del #ParisFc Yvan #Kouadio. Esterno basso man… - sbrurnev : @Dottor_Strowman @cesololinter194 @matt_2994 @milan_corner @_ElPrincipe22 In conclusione: Marotta in questo momento… - Bubu_Inter : RT @InterHubOff: ???? L’eventuale arrivo di Dybala e il ritorno di Lukaku potrebbero far scendere nelle gerarchie di Inzaghi Joaquin Correa.… -