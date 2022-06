Inter e Dybala, arriva l'incontro decisivo: tutti i dettagli (Di domenica 12 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di domenica 12 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #Inter, dalla trattativa con il Psg per #Skriniar a #Dybala: le ultime - TuttoMercatoWeb : TMW - Inter-Dybala: affare in dirittura d'arrivo. Contratto triennale, possibile annuncio il 20 o il 21 - AlfredoPedulla : #Marotta: “Vogliamo dare #Inter competitiva a #Inzaghi entro fine giugno”. Su #Dybala arriverà il momento di parlare, ma non ora ?? - sportli26181512 : Inter e Dybala, arriva l’incontro decisivo: tutti i dettagli: Inter e Dybala, arriva l’incontro decisivo: tutti i d… - InterHubOff : ????? Dybala-Inter, quasi fatta. Prevista domani una teleconferenza tra l'Inter e il suo agente Jorge Antun, poi ci s… -