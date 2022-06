In Russia gli ex ristoranti di McDonald’s cambiano nome: ora si chiamano “Vkousno i totchka” (Di domenica 12 giugno 2022) Gli ex ristoranti di McDonald’s in Russia sono stati acquisiti dalla società Sistema Pbo e sono stati ribattezzati “Vkousno i totchka”, ovvero ‘Delizioso e basta’. Il nuovo nome è stato reso noto durante una conferenza stampa dal direttore generale del gruppo russo Oleg Paroïev, mentre il proprietario, Alexandre Govor, ha assicurato che gli ex dipendenti di McDonald’s (oltre 50mila) in tutta la Russia manterranno il loro posto di lavoro. McDonald’s ha abbandonato la Russia dopo oltre 30 anni, inseguito all’invasione russa dell’Ucraina. Nel 199o fu fra i primi marchi occidentali ad aprire nell’allora Unione Sovietica: il primo store aprì in Piazza Pushkin nel gennaio di quell’anno. L’azienda aveva scelto di chiudere i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Gli exdiinsono stati acquisiti dalla società Sistema Pbo e sono stati ribattezzati “”, ovvero ‘Delizioso e basta’. Il nuovoè stato reso noto durante una conferenza stampa dal direttore generale del gruppo russo Oleg Paroïev, mentre il proprietario, Alexandre Govor, ha assicurato che gli ex dipendenti di(oltre 50mila) in tutta lamanterranno il loro posto di lavoro.ha abbandonato ladopo oltre 30 anni, inseguito all’invasione russa dell’Ucraina. Nel 199o fu fra i primi marchi occidentali ad aprire nell’allora Unione Sovietica: il primo store aprì in Piazza Pushkin nel gennaio di quell’anno. L’azienda aveva scelto di chiudere i ...

Pubblicità

LiaQuartapelle : L’ambasciata russa conferma il viaggio di Salvini e gli incontri programmati. Confermano anche di avergli pagato lo… - CarloCalenda : Mi sembra chiaro che Salvini è legato alla Russia in modo indissolubile e poco trasparente. Gli alleati politici e… - Piu_Europa : Ancora una volta, nel mezzo di una grave crisi internazionale, Salvini espone il nostro Paese a rischi continuando… - xiana44698880 : RT @bordoni_russia: 'Gli avevamo chiesto gentilmente di non allargarsi ad est', dice il Ministero degli Esteri russo nell Tweet con il qual… - leftsnoopy : RT @Gianl1974: La Russia cerca di militarizzare gli scolari e censurare i libri di testo in tempo di guerra. Alle scuole è stato ordinato d… -