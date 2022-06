«In Inghilterra se un club spende poco sul mercato i tifosi si chiedono: non ha ambizioni?» (Di domenica 12 giugno 2022) La Sueddeutsche intervista Daniel Farke, ex calciatore tedesco, tecnico del Borussia Mönchengladbach. Viene da un’esperienza al FK Krasnodar, club russo di prima divisione: aveva accettato l’incarico poco prima dell’invasione russa in Ucraina. Prima, aveva allenato la seconda squadra del Borussia Dortmund, poi il Norwich. Parla della sua esperienza in Inghilterra. «Lì, e anche a Krasnodar, ho imparato che non si dovrebbero esprimere giudizi radicali su proprietari e investitori. In parole povere: se hai un buon proprietario, uno che è guidato dai valori e ama il calcio, il modello di proprietà è quasi perfetto. Hai processi decisionali brevi e non perdi tempo nei dibattiti fasulli con i comitati che probabilmente lavorano anche l’uno contro l’altro. Ma ho anche visto proprietari in Inghilterra che sicuramente non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 giugno 2022) La Sueddeutsche intervista Daniel Farke, ex calciatore tedesco, tecnico del Borussia Mönchengladbach. Viene da un’esperienza al FK Krasnodar,russo di prima divisione: aveva accettato l’incaricoprima dell’invasione russa in Ucraina. Prima, aveva allenato la seconda squadra del Borussia Dortmund, poi il Norwich. Parla della sua esperienza in. «Lì, e anche a Krasnodar, ho imparato che non si dovrebbero esprimere giudizi radicali su proprietari e investitori. In parole povere: se hai un buon proprietario, uno che è guidato dai valori e ama il calcio, il modello di proprietà è quasi perfetto. Hai processi decisionali brevi e non perdi tempo nei dibattiti fasulli con i comitati che probabilmente lavorano anche l’uno contro l’altro. Ma ho anche visto proprietari inche sicuramente non ...

