Importante riconoscimento per Osimhen, dalla Nigeria! (Di domenica 12 giugno 2022) Victor Osimhen è uno dei punti fermi su cui il Napoli vuole costruire il suo futuro, ammesso e concesso che non arrivino offerte irrinunciabili in questa finestra di calciomercato. Il club partenopeo – come rivelato nel corso di questi mesi – fa una valutazione che si attesta attorno ai 100 milioni di euro, cifra che spaventa al momento la concorrenza, che è ben nutrita. Difficile, ma non impossibile, che il bomber possa lasciare la società azzurra in occasione della prossima finestra di mercato ormai ufficiosamente operativa. Il centravanti nigeriano è reduce da una stagione piuttosto positiva, tenendo conto del lungo stop a seguito del brutto infortunio subito nel match contro l'Inter e la conseguente operazione al volto.

