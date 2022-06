Il web si sposta nello Spazio | le conseguenze tra geopolitica e mercato

Leggi su formiche

(Di domenica 12 giugno 2022) “Starlink è un complemento naturale alle reti di telecomunicazioni, fibra e 5G”, queste le parole di Elon Musk, proprietario e fondatore della SpaceX. In realtà al di là di dichiarazioni rassicuranti, le costellazioni da migliaia di satelliti in arrivo sopra le nostre teste si apprestano ad aggredire una quota rilevante deldegli operatori Telecom tradizionali. Stime accreditate danno il traffico web via satellite in crescita dall’attuale 1,5% del totale a un 12-15% entro il 2030, e ovviamente la Starlink di Musk è la punta di lancia di quest’ondata. In pochissimi anni ha lanciato 2500 satelliti e ha l’autorizzazione a lanciarne altri 10mila, dichiara già circa 400mila abbonati in 32 paesi su quattro continenti. Certo, il prezzo oggi è ancora di classe “premium” ma con unpotenziale di miliardi di utenti anche il costo al consumatore è ...