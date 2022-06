Il referendum giustizia verso il flop: affluenza al 6% alle 12, quorum lontanissimo (Di domenica 12 giugno 2022) affluenza bassissima alle urne dei referendum giustizia, che lascia presagire un flop della battaglia di Lega e Radicali. I dati aggiornati alle 12 parlano di una partecipazione intorno al 6%, e anche se per votare c’è tempo fino alle 23 di questa sera pare impossibile il raggiungimento del quorum, il superamento del 50% degli aventi diritto di voto. Il dato è anche più basso di quello registrato dalla consultazione sulle trivellazioni del 17 aprile 2016, quando alla stessa ora il numero di schede imbucate era all’8,36%. Quel giorno, alle 19 fu raggiunta quota 23,48% per poi concludersi, alle 23, al 31,19%. I promotori dei quesiti attaccano da giorni i media “colpevoli” di non aver dato adeguato risalto alla ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022)bassissimaurne dei, che lascia presagire undella battaglia di Lega e Radicali. I dati aggiornati12 parlano di una partecipazione intorno al 6%, e anche se per votare c’è tempo fino23 di questa sera pare impossibile il raggiungimento del, il superamento del 50% degli aventi diritto di voto. Il dato è anche più basso di quello registrato dalla consultazione sulle trivellazioni del 17 aprile 2016, quando alla stessa ora il numero di schede imbucate era all’8,36%. Quel giorno,19 fu raggiunta quota 23,48% per poi concludersi,23, al 31,19%. I promotori dei quesiti attaccano da giorni i media “colpevoli” di non aver dato adeguato risalto alla ...

Pubblicità

VittorioSgarbi : Referendum abrogativi sulla giustizia. Andate a votare e votate SI'. Perché i cittadini non subiscano più lo strapo… - NicolaPorro : ?? Domani si vota per i #referendum sulla #giustizia. Ma oggi mi arriva questa incredibile denuncia da uno di voi le… - GrimoldiPaolo : Alla faccia di democrazia e volontà popolare... I media di regime consigliano di non votare al referendum (ci pensa… - ValentinaPrisc : RT @essedi_76: Comunque che il Presidente della Repubblica, che ha un ruolo specifico essendo il Presidente del Consiglio Superiore della M… - GianniVezzani1 : RT @matt1news: SCHEDE ELETTORALI SUL REFERENDUM GIUSTIZIA NON RECAPITATE IN UN PICCOLO COMUNE DEL COMASCO 'PERCHÉ CI SONO POCHI ABITANTI.'… -