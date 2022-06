Il ponte sospeso crolla all’improvviso durante la cerimonia di inaugurazione | sindaco | moglie e decine di cittadini cadono nel vuoto – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 giugno 2022) Le immagini arrivano da Cuernavaca, a sud di Città del Messico. Il, José Luis Uriostegui Salgado, stava attraversando il fiume lungo ilappena inaugurato con funzionari e giornalisti, quando la struttura ha ceduto. Nel torrente sono cadute circa 20 persone. Diversi i feriti (per fortuna non in modo grave), tra cui ladel primo cittadino, che si è rotta una gamba.Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.