Il nuovo decreto di Draghi con gli aiuti alle famiglie: 200 euro di taglio al cuneo fiscale e sconti su benzina e bollette (Di domenica 12 giugno 2022) Il governo Draghi prepara un nuovo decreto di aiuti alle famiglie. Che conterrà il raddoppio dello sconto fiscale previsto dalla legge di bilancio 2022. Portando così 200 euro nelle tasche degli italiani. Ma arriveranno anche altri soldi per calmierare il costo delle bollette dell’elettricità e del gas. E per confermare il taglio di 30 centesimi sulle accise dei carburanti. Per un totale che attualmente oscilla tra i 9 e i 12 miliardi di euro. Così suddivisi: 4 per il nuovo taglio delle tasse sul lavoro; uno al mese per le accise e altri 4 per le bollette. In parte verrebbero finanziati dall’aumento del gettito Iva. Ma sul tavolo c’è anche l’ipotesi ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) Il governoprepara undi. Che conterrà il raddoppio dello scontoprevisto dalla legge di bilancio 2022. Portando così 200nelle tasche degli italiani. Ma arriveranno anche altri soldi per calmierare il costo delledell’elettricità e del gas. E per confermare ildi 30 centesimi sulle accise dei carburanti. Per un totale che attualmente oscilla tra i 9 e i 12 miliardi di. Così suddivisi: 4 per ildelle tasse sul lavoro; uno al mese per le accise e altri 4 per le. In parte verrebbero finanziati dall’aumento del gettito Iva. Ma sul tavolo c’è anche l’ipotesi ...

