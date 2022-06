Il ministro della Difesa cinese alza i toni: “Mai dato armi alla Russia. Gli Usa sono bulli e creano conflitti” (Di domenica 12 giugno 2022) La Cina non ha mai fornito alcun supporto materiale alla Russia nella guerra contro l’Ucraina: il ministro della Difesa cinese, Wei Fenghe, parlando al vertice sulla sicurezza dello Shangri-La Dialogue di Singapore, ha affermato che Pechino ha sostenuto i colloqui di pace e si è opposta alla fornitura di armi, mostrando pieno scetticismo sull’efficacia delle sanzioni. «Qual è la causa principale della crisi? Chi è la mente di tutto? Chi perde di più? E chi può guadagnare di più? Chi sta promuovendo la pace e chi sta aggiungendo benzina sul fuoco? Penso che tutti conosciamo le risposte», ha proseguito senza articolare la posizione cinese. All’annuale conferenza per la Sicurezza a Singapore a cui stanno partecipando ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 12 giugno 2022) La Cina non ha mai fornito alcun supporto materialenella guerra contro l’Ucraina: il, Wei Fenghe, parlando al vertice sulla sicurezza dello Shangri-La Dialogue di Singapore, ha affermato che Pechino ha sostenuto i colloqui di pace e si è oppostafornitura di, mostrando pieno scetticismo sull’efficacia delle sanzioni. «Qual è la causa principalecrisi? Chi è la mente di tutto? Chi perde di più? E chi può guadagnare di più? Chi sta promuovendo la pace e chi sta aggiungendo benzina sul fuoco? Penso che tutti conosciamo le risposte», ha proseguito senza articolare la posizione. All’annuale conferenza per la Sicurezza a Singapore a cui stanno partecipando ...

