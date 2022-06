Il miglior ritorno possibile per Berrettini che vince il torneo di Stoccarda (Di domenica 12 giugno 2022) Vado, lo batto e torno. Matteo Berrettini si ripresenta nel miglior modo possibile dopo l’operazione alla mano che lo ha costretto a saltare la stagione sulla terra rossa. Ha vinto il torneo di Stoccarda (un 250) sull’erba in finale contro Murray. A metà del terzo set lo scozzese ha accusato dolori all’inguine ma fin lì è stata partita vera e si era un set pari e un break per Matteo che ha giocato, come al solito, un tennis molto solido. Oggi non c’era solo il servizio, ha a lungo retto gli scambi da fondo con Murray, all’inizio ha usato in maniera sapiente la palla corta poi gli è un po’ scappata la mano. Nel secondo set, dopo aveer vinto il primo, ha sprecato tre palle break sul 5-5, palle dal sapore di match-point. È poi finita col break per l’avversario. Non era semplice per il romano rientrare con ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 giugno 2022) Vado, lo batto e torno. Matteosi ripresenta nelmododopo l’operazione alla mano che lo ha costretto a saltare la stagione sulla terra rossa. Ha vinto ildi(un 250) sull’erba in finale contro Murray. A metà del terzo set lo scozzese ha accusato dolori all’inguine ma fin lì è stata partita vera e si era un set pari e un break per Matteo che ha giocato, come al solito, un tennis molto solido. Oggi non c’era solo il servizio, ha a lungo retto gli scambi da fondo con Murray, all’inizio ha usato in maniera sapiente la palla corta poi gli è un po’ scappata la mano. Nel secondo set, dopo aveer vinto il primo, ha sprecato tre palle break sul 5-5, palle dal sapore di match-point. È poi finita col break per l’avversario. Non era semplice per il romano rientrare con ...

