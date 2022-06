Il Leeds United segue il centrocampista del Bayern Marc Roca per il cambio estivo (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-11 23:22:30 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Di Andrea Thompson Pubblicato: 11 giugno 2022 22:22Ultimo aggiornamento: 11 giugno 2022 23:28 Il Leeds United sembra destinato a continuare il suo rinforzo sotto la guida dell’allenatore americano Jesse Marsch quest’estate, poiché la squadra di Elland Road ha messo gli occhi sul centRocampista del Bayern Monaco Marc Roca. Roca, ex nazionale giovanile spagnolo, è stato recentemente informato dai giganti bavaresi che non ha futuro all’Allianz Arena e che sarà espulso quest’estate, con voci che suggeriscono che potrebbe essere acquisito per un minimo di £ 7,5 milioni. Secondo quanto riportato dall’outlet spagnolo ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-11 23:22:30 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Di Andrea Thompson Pubblicato: 11 giugno 2022 22:22Ultimo aggiornamento: 11 giugno 2022 23:28 Ilsembra destinato a continuare il suo rinforzo sotto la guida dell’allenatore americano Jesse Marsch quest’estate, poiché la squadra di Elland Road ha messo gli occhi suldelMonaco, ex nazionale giovanile spagnolo, è stato recentemente informato dai giganti bavaresi che non ha futuro all’Allianz Arena e che sarà espulso quest’estate, con voci che suggeriscono che potrebbe essere acquisito per un minimo di £ 7,5 milioni. Secondo quanto riportato dall’outlet spagnolo ...

Pubblicità

DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Rasmus Nissen #Kristensen è un nuovo giocatore del #Leeds United! ?? Il terzino destro arriva dal Salis… - ZonaBianconeri : RT @EleDiCi: Secondo Xavier Muñoz del Mundo Deportivo, il Barcellona non sarebbe più convintissimo sull’affondo per #DiMaria. Di Maria si… - EleDiCi : Secondo Xavier Muñoz del Mundo Deportivo, il Barcellona non sarebbe più convintissimo sull’affondo per #DiMaria. D… - AndreaDaSosa : Comunque vi siete dimenticati tutti di quanto sono forti Mohamed Camara e Brenden Aaronson del Salisburgo. Intanto… - FilippettiNews : Il vincitore della @premierleague non è il @ManCity degli emiri, ma il @LUFC di Andrea Radrizzani, salvatosi in Zon… -