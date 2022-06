(Di domenica 12 giugno 2022) La novità Al via le aperture al pubblico, che si protrarranno per tutta l’estate. Attraverso un’audioguida un viaggio dal Settecento ai giorni nostri.

Il Donizetti si svela: visite «immersive» alla scoperta dei segreti del teatro Il pubblico dispone di un'audioguida interattiva e immersiva, in cui è il teatro stesso a guidare i visitatori, dal foyer fino al palco e dietro le quinte: in un viaggio nel tempo dal Settecento ad og ...Donizetti ON è una visita guidata originali e immersiva, da un'idea, testo e regia di Francesco Venturi. Un'audioguida fa sì che sia il teatro stesso a parlare – in italiano l'attore bergamasco Mauriz ...