Il CT del Belgio Martinez contro il VAR: la sfuriata (VIDEO) (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo Galles-Belgio finita 1-1, il commissario tecnico dei Diavoli Rossi Roberto Martinez se la prende con il VAR per una linea del fuorgioco definita qualcosa di "comico". Leggi su itasportpress (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo Galles-finita 1-1, il commissario tecnico dei Diavoli Rossi Robertose la prende con il VAR per una linea del fuorgioco definita qualcosa di "comico".

Pubblicità

cmdotcom : #Milan, il vice di #Wilmots: '#DeKetelaere è il #Totti del Belgio. #Origi? Un top player!' - LucaRuzzoli : Le ultime uscite della fhonderlain, entro il 2035, motori diesel e benzina dovranno essere messe al bando. Ma quest… - StriderHarlock : @Umanisti40 @gianfrancomanco E sì perché Belgio Lussemburgo e Grecia non fanno parte del mondo libero (ho preso vol… - kekkajumped : RT @PierangeloFlor1: @Drezzimovic Theo e Noa Lang contemporaneamente in campo al derby e altro che fumogeno a Dida, partono direttamente le… - surfasport : ???? IL CT DEL BELGIO 'E' MOLTO CHIARO COSA VUOLE LUKAKU' ?? In conferenza stampa con il #Belgio, il #CT Roberto… -