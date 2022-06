Il Castello di Campagnola | un’antica fortificazione cittadina con vista sulla pianura

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 giugno 2022)ha cambiato aspetto numerose volte nel corso degli ultimi decenni. Un tempo distante dal centro, il quartiere è divenuto oggi una componente fondamentale del tessuto urbano di Bergamo tanto da diventare un vero e proprio ponte frae città. Questa evoluzione non ha toccato però ildi, fulcro storico dell’area e per secoli centro di difesa alle porte del capoluogo. Inserita oggi nel tessuto abitativo del rione, ladeve le proprie origini a Aydo Grumelli dei Lanzi che nel 1253 provvide ad acquistare dal Comune di Bergamo la vasta proprietà erigendo entro la fine del XIII secolo la struttura difensiva. Citato in un atto del 1305, il complesso copriva l’intero isolato quadrilatero compreso dalle attuali vie dei Prati,, ...