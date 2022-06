Il 12 giugno Barcellona diceva addio a Gaudi, la città ancora porta ancora l’eredità funesta, ecco cosa è successo all’architetto catalano, (Di domenica 12 giugno 2022) Il 12 giugno del 1926 la città di Barcellona si ferma per rendere omaggio al suo genio, colui che metterà la firma sulla capitale catalana e la sua storia, Antoni Gaudi. La città catalana è strettamente collegata alla figura del suo architetto, la cui fine fu segnata da una tragedia che ancora oggi resta nella L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 12 giugno 2022) Il 12del 1926 ladisi ferma per rendere omaggio al suo genio, colui che metterà la firma sulla capitale catalana e la sua storia, Antoni. Lacatalana è strettamente collegata alla figura del suo architetto, la cui fine fu segnata da una tragedia cheoggi resta nella L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

DiMarzio : .@juventusfc, riflessioni in corso per #DiMaria, seguito anche dal #Barcellona - FedeZambelli : RT @mapparoma: MUNICIPI D'EUROPA. Un confronto tra diversi modelli di decentramento. #Roma #Parigi #Milano #Barcellona. Mercoledì 15 giug… - tabarro63 : RT @MicheleMagno4: La meravigliosa #CasaBatlló Il 10 Giugno 1926 muore a Barcellona il massimo esponente del modernismo catalano, archite… - raffy_dreamon86 : RT @SkyArte: L'architetto geniale del Modernismo, Antoni Gaudì si spegneva il 10 giugno 1926. Il fascino per la linea curva e il continuo i… - salvatoremonni : RT @mapparoma: MUNICIPI D'EUROPA. Un confronto tra diversi modelli di decentramento. #Roma #Parigi #Milano #Barcellona. Mercoledì 15 giug… -