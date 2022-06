Ieri, oggi, domani - Volkswagen Golf, otto serie per una best seller: chi sarà l'erede? (Di domenica 12 giugno 2022) sarà difficile, un giorno, abituarsi a non vedere più la Volkswagen Golf in concessionaria (almeno tra le auto nuove). Una data certa non c'è, ma coinciderà con la fine della carriera dell'ottava generazione, alla quale, ora più che mai, auguriamo lunga vita. A quel punto si chiuderà una lunga storia, iniziata a metà degli anni 70 e proseguita per mezzo secolo a suon di successi. Alla luce dei quali vien da chiedersi perché la Volkswagen abbia deciso di non scrivere anche un capitolo nove del suo best seller. Ma a Wolfsburg, si sa, hanno voltato pagina puntando tutto sull'elettrico. E con il diesel in vorticoso declino e, in generale, il motore endotermico avviato a una prematura uscita di scena per scelta politica, il passaggio di testimone doveva per forza avvenire con un modello ... Leggi su quattroruote (Di domenica 12 giugno 2022)difficile, un giorno, abituarsi a non vedere più lain concessionaria (almeno tra le auto nuove). Una data certa non c'è, ma coinciderà con la fine della carriera dell'ottava generazione, alla quale, ora più che mai, auguriamo lunga vita. A quel punto si chiuderà una lunga storia, iniziata a metà degli anni 70 e proseguita per mezzo secolo a suon di successi. Alla luce dei quali vien da chiedersi perché laabbia deciso di non scrivere anche un capitolo nove del suo. Ma a Wolfsburg, si sa, hanno voltato pagina puntando tutto sull'elettrico. E con il diesel in vorticoso declino e, in generale, il motore endotermico avviato a una prematura uscita di scena per scelta politica, il passaggio di testimone doveva per forza avvenire con un modello ...

Pubblicità

borghi_claudio : La questione dello spread e della democrazia in un mio articolo di UNDICI anni fa, scritto il giorno dell'insediame… - lapoelkann_ : Ieri siete andati molto bene e oggi speriamo di fare ancora meglio. Vi vogliamo un ?? di bene Charles e Carlos ?? ??… - AlexBazzaro : Letta ieri esultava per il caricabatterie unico, oggi distrugge il settore dell’auto. La logica è vantarsi di cose… - sadopatico : Ieri ero a lavoro e avevo caldo, così decido di uscire un po’ fuori e stavano due signore che parlavano di quanto l… - fevarless : oggi come ieri perez zerbino -