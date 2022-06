Iachini | “Faccio il tifo per Baldini | ha un merito City Group e mio ritorno…”

(Di domenica 12 giugno 2022) Le dichiarazioni rilasciate dall'ex allenatore del Palermo in vista della finale dei playoff di Serie C contro il Padova

Pubblicità

sottolinea: 'Già immagino di essere nel sottopassaggio: sarà una bolgia. Che piacere ... Adesso,il tifo per Baldini. Per prima cosa mi auguro che possano riuscire in questa avventura. ...Ho ricordi nitidissimi: il corner di, Russo che di testa allunga la traiettoria, io che ... Ancora adessofatica a capire come ho fatto a metterla proprio lì, trovando il pertugio giusto'.Beppe Iachini, ex allenatore del Palermo, ha rilasciato un intervista a La Repubblica a cura di Salvatore Geraci. Sulle pagine dell’edizione odierna del quotidiano, il mister ha detto la sua sulla fin ...L'ex tecnico rosanero ha parlato a 360° del doppio confronto finale con il Padova che attende la compagine di Silvio Baldini per la conquista della Serie B ...