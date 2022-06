I look più glamour di Adriana Lima (Di domenica 12 giugno 2022) Bellissima e iconica, Adriana Lima è una delle modelle più amate al mondo, conosciuta e apprezzata anche in Italia. Di recente ha calcato il red carpet del Festival di Cannes mettendo in mostra la sua terza gravidanza. Adriana Lima è una delle modelle più note al mondo, che ha raggiunto importante notorietà anche in Italia. Classe 1981, ha debuttato in passerella alla New York Fashoin Week del 1997 e da quel momento non si è più fermata. Nell’arco della sua carriera, ha sfilato per le più importanti case di moda e ha partecipato a innumerevoli red carpet. Il più recente è quello del Festival di Cannes 2022. Per l’occasione, ha indossato due abiti che risaltassero il pancione della gravidanza. Adriana Lima. Crediti: AnsaIl primo, in occasione della première di Top Gun: Maverick è un ... Leggi su velvetmag (Di domenica 12 giugno 2022) Bellissima e iconica,è una delle modelle più amate al mondo, conosciuta e apprezzata anche in Italia. Di recente ha calcato il red carpet del Festival di Cannes mettendo in mostra la sua terza gravidanza.è una delle modelle più note al mondo, che ha raggiunto importante notorietà anche in Italia. Classe 1981, ha debuttato in passerella alla New York Fashoin Week del 1997 e da quel momento non si è più fermata. Nell’arco della sua carriera, ha sfilato per le più importanti case di moda e ha partecipato a innumerevoli red carpet. Il più recente è quello del Festival di Cannes 2022. Per l’occasione, ha indossato due abiti che risaltassero il pancione della gravidanza.. Crediti: AnsaIl primo, in occasione della première di Top Gun: Maverick è un ...

