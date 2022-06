Hockey pista, Serie A1: Trissino schianta Lodi e si prende lo scudetto! Veneti campioni d’Italia (Di domenica 12 giugno 2022) Un’altra partita senza storia, che ha consegnato lo scudetto al Trissino. Nella gara -3 delle finali tricolori, che si sono giocate fra i Veneti e il Lodi, a imporsi è stato per la terza e ultima volta la squadra di Bertolucci, che ha così chiuso la Serie. Dopo il 2-5 di gara -1 in trasferta e 7-2 di gara -2 in casa è arrivato, fra le mura amiche, un altro dilagante risultato: 8-3. Partita senza storia. Primo tempo, 5-0. Nell’ordine: Cocco, Gavioli, Malagoli, Pinto e Bars. Nella ripresa, ancora Bars per il 6-0, poi la reazione ospite fatta comunque di botte e risposte con Trissino: Antonioni-Faccin, Torner-Garcia, Garcia-D’anna. Arriva la sirena. Scatta la festa Pinto e compagni che riportano la propria squadra sul tetto d’Italia, per la seconda volta nella storia del club, 44 anni ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Un’altra partita senza storia, che ha consegnato lo scudetto al. Nella gara -3 delle finali tricolori, che si sono giocate fra ie il, a imporsi è stato per la terza e ultima volta la squadra di Bertolucci, che ha così chiuso la. Dopo il 2-5 di gara -1 in trasferta e 7-2 di gara -2 in casa è arrivato, fra le mura amiche, un altro dilagante risultato: 8-3. Partita senza storia. Primo tempo, 5-0. Nell’ordine: Cocco, Gavioli, Malagoli, Pinto e Bars. Nella ripresa, ancora Bars per il 6-0, poi la reazione ospite fatta comunque di botte e risposte con: Antonioni-Faccin, Torner-Garcia, Garcia-D’anna. Arriva la sirena. Scatta la festa Pinto e compagni che riportano la propria squadra sul tetto, per la seconda volta nella storia del club, 44 anni ...

sportvicentino : HOCKEY PISTA - @HockeyTrissino e @HockeyValdagno : nell'hockey su pista é festa scudetto per due vicentine. Per gl… - shurdriia : RT @HCAP1937: ????L’ultimo saluto alla Valascia da parte della grande famiglia biancoblù. Non una semplice pista da hockey ma un luogo che h… - SwissHockeyNews : RT @HCAP1937: ????L’ultimo saluto alla Valascia da parte della grande famiglia biancoblù. Non una semplice pista da hockey ma un luogo che h… - Gazzetta_it : #Hockeypista #Trissino centra la doppietta: dopo l’Eurolega arriva lo scudetto - corriereveneto : #vicenza Il Trissino campione d’Italia nell’hockey su pista -