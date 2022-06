"Ho visto i sondaggi, vi dico una cosa". Berlusconi, la bomba politica a urne ancora aperte (Di domenica 12 giugno 2022) "Potevamo fare un passo in avanti con questi referendum, ma ho visto i sondaggi e dicono che arriveremo al 30%". Silvio Berlusconi, all'uscita del seggio milanese dove ha votato per i quesiti referendari sulla giustizia (in molti comuni italiani si vota anche per le amministrative), non nasconde la propria delusione. Secondo le proiezioni di Lab2101, infatti, a fronte di una affluenza intorno al 6% alle 12, alle 23 di domenica sera si arriverà al massimo al 30%, rendendo impossibile il raggiungimento del quorum del 50% più uno degli aventi diritto e annullando, di fatto, l'esito dei 5 referendum abrogativi. "Questo lo sapevano coloro che ci hanno detto di votare in un giorno solo, perché mai si è raggiunto il 50% in un giorno di voto. Questo sarà un ulteriore passo in avanti che non facciamo e resteremo nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) "Potevamo fare un passo in avanti con questi referendum, ma hono che arriveremo al 30%". Silvio, all'uscita del seggio milanese dove ha votato per i quesiti referendari sulla giustizia (in molti comuni italiani si vota anche per le amministrative), non nasconde la propria delusione. Secondo le proiezioni di Lab2101, infatti, a fronte di una affluenza intorno al 6% alle 12, alle 23 di domenica sera si arriverà al massimo al 30%, rendendo impossibile il raggiungimento del quorum del 50% più uno degli aventi diritto e annullando, di fatto, l'esito dei 5 referendum abrogativi. "Questo lo sapevano coloro che ci hanno detto di votare in un giorno solo, perché mai si è raggiunto il 50% in un giorno di voto. Questo sarà un ulteriore passo in avanti che non facciamo e resteremo nella ...

