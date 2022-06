“Ho rifiutato la Roma perché…”: il retroscena spiazza i tifosi (Di domenica 12 giugno 2022) Il motivo del rifiuto spiazza tutta la tifoseria della Roma: il retroscena è arrivato oggi Alcune persone hanno il Romanismo nel sangue. Si pensa subito a bandiere del calcio italiano come Francesco Totti e Daniele De Rossi quando si parla della Roma. Gente che ha dato tutta la propria carriera alla causa giallorossa e che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 12 giugno 2022) Il motivo del rifiutotutta la tifoseria della: ilè arrivato oggi Alcune persone hanno ilnismo nel sangue. Si pensa subito a bandiere del calcio italiano come Francesco Totti e Daniele De Rossi quando si parla della. Gente che ha dato tutta la propria carriera alla causa giallorossa e che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

