“Ho paura di morire” | gli audio di Fedez dallo psicologo prima dell’operazione

Pubblicità

repubblica : Fedez e gli audio strazianti degli incontri con lo psicologo: 'Ho paura di morire, i miei figli non mi ricorderanno' - chvriehs : quando mio padre scoprì di avere il tumore al cervello io e mio fratello avevamo 3 anni e lui aveva la tremenda pau… - travelsere : RT @Fragile_ivy: Fedez che pubblica gli audio dallo psicologo. Neanche la paura di morire supera la sete di denaro. - Fragile_ivy : Fedez che pubblica gli audio dallo psicologo. Neanche la paura di morire supera la sete di denaro. - ms_incred : @mbx1900 @GuidoAnzuoni @ettoreb74 Ma tu fai bene a non aver paura per te stesso. Il punto è che vivi in un consesso… -

Non bisogna averdi nominarle. Non bisogna cucirsi addosso un obiettivo che non è quello ... della scienziata comportamentale Logan Ury, il titolo vale solo la lettura: Come nonda soli . ...' Non voglio, non voglio, hoche i miei figli non si ricorderanno neanche di me'. Sono le parole, tra i singhiozzi del pianto, di Fedez allo psicologo nel giorno in cui ha scoperto di avere un tumore al pancreas. ...Il cantante ha deciso di pubblicare, attraverso i social, i suoi audio della seduta dallo psicologo fatta il giorno stesso della diagnosi. (da fedez Instagram) ...Fedez e la malattia: 'Le mie priorità sono cambiate. Ed ecco, dopo la premessa, il primo audio in cui lo si sente piangere disperatamente: “Non voglio morire… Non voglio morire… i miei figli non si ri ...