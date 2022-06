Highlights Italia-Canada 3-0 | Volley Nations League maschile 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 12 giugno 2022) Idi, sfida valevole per la Week 1 della(VNL). GLi azzurri di Fefé De Giorgi comandano l’intero match e si impongono 3-0 (25-21, 25-18, 25-19), conquistando così la seconda vittoria nel torneo dopo quella ottenuta contro i campioni del mondo della Polonia. Prestazione superlativa del capitano Simone Giannelli, che oltre a distribuire ottimamente mette la firma su ben 9 punti azzurri. In attacco invece i migliori sono ancora una volta Mattia Bottolo e Yuri Romanò, autori di 13 punti ciascuno, mentre tra i canadesi nessuno riesce ad andare in doppia cifra: il best scorer è Jackson Howe con 8 punti. L’avrà ora poche ore di riposo: alle ore 20.00 ...