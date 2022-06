Highlights e gol Palermo-Padova 1-0, finale ritorno playoff Serie C 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 12 giugno 2022) Il VIDEO con Highlights e gol di Palermo-Padova 1-0, finale di ritorno dei playoff della Serie C 2021/2022. I rosanero celebrano il ritorno in Serie B dopo tre anni con una doppia vittoria tra andata e ritorno nella finale. Decisivo Brunori, autore del rigore che ha indirizzato la contesa nella bolgia del “Barbera”. Il Padova chiude con tanta amarezza in nove uomini, al termine di una partita davvero complicata per i ragazzi di Oddo. GLI Highlights SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Ilcone gol di1-0,dideidella. I rosanero celebrano ilinB dopo tre anni con una doppia vittoria tra andata enella. Decisivo Brunori, autore del rigore che ha indirizzato la contesa nella bolgia del “Barbera”. Ilchiude con tanta amarezza in nove uomini, al termine di una partita davvero complicata per i ragazzi di Oddo. GLISportFace.

