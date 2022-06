Highlights e gol Norvegia-Svezia 3-2: Nations League (VIDEO) (Di domenica 12 giugno 2022) Gli Highlights e le azioni salienti di Norvegia-Svezia 3-2, match della Nations League. Fa tutto Haaland che sblocca il match in avvio con un colpo di testa e raddoppia su calcio di rigore. Forsberg accorcia le distanze con un bel destro. A chiudere i conti ci pensa Sorloth con un colpo di testa su assist di Haaland, migliore in campo del match. Non serve a nullaneanche il gol di Gyokeres. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Glie le azioni salienti di3-2, match della. Fa tutto Haaland che sblocca il match in avvio con un colpo di testa e raddoppia su calcio di rigore. Forsberg accorcia le distanze con un bel destro. A chiudere i conti ci pensa Sorloth con un colpo di testa su assist di Haaland, migliore in campo del match. Non serve a nullaneanche il gol di Gyokeres. SportFace.

