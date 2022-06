Guerra Ucraina, “stangata a tavola, ecco quanto costerà a famiglie italiane” (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – L’aumento dei prezzi scatenato dalla Guerra in Ucraina costerà nel 2022 alle famiglie italiane oltre 8,1 miliardi di euro, soltanto per la spesa alimentare, a causa dell’effetto dell’inflazione che colpisce soprattutto le categorie più deboli. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sugli effetti dei rincari nel carrello, sulla base dei dati Istat sui consumi degli italiani e dell’andamento dell’inflazione nei primi cinque mesi dell’anno. A guidare la classifica dei rincari c’è la verdura che quest’anno costerà complessivamente alle famiglie dello Stivale 1,95 miliardi in più, e precede sul podio pane, pasta e riso, con un aggravio di 1,48 miliardi, e carne e salumi, per i quali si stima una spesa superiore di 1,35 miliardi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – L’aumento dei prezzi scatenato dallainnel 2022 alleoltre 8,1 miliardi di euro, soltanto per la spesa alimentare, a causa dell’effetto dell’inflazione che colpisce soprattutto le categorie più deboli. E’emerge dall’analisi della Coldiretti sugli effetti dei rincari nel carrello, sulla base dei dati Istat sui consumi degli italiani e dell’andamento dell’inflazione nei primi cinque mesi dell’anno. A guidare la classifica dei rincari c’è la verdura che quest’annocomplessivamente alledello Stivale 1,95 miliardi in più, e precede sul podio pane, pasta e riso, con un aggravio di 1,48 miliardi, e carne e salumi, per i quali si stima una spesa superiore di 1,35 miliardi ...

