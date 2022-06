Guerra Ucraina in diretta, Usa: «Alla Russia controllo Luhansk in breve tempo». La Cina: mai fornito supporto a Mosca (Di domenica 12 giugno 2022) Guerra Ucraina, la diretta di oggi 12 giugno. Ucraina, Biden punge Zelensky: «Ignorò l?Allarme sull?invasione». Kiev risponde: chiedemmo sanzioni... Leggi su ilmattino (Di domenica 12 giugno 2022), ladi oggi 12 giugno., Biden punge Zelensky: «Ignorò l?rme sull?invasione». Kiev risponde: chiedemmo sanzioni...

Pubblicità

welikeduel : 'Dalla guerra in Ucraina se ne può uscire intanto aiutando i più deboli a difendersi e si dovrà arrivare a un negoz… - fattoquotidiano : Alessandro Orsini ha conquistato il centro del dibattito per le sue tesi dirompenti sulla guerra in Ucraina. Questo… - reportrai3 : Per Robert Amsterdam, ex avvocato dell'ex proprietario della Yukos Mikhail Khodorkovsky, la guerra in Ucraina ha ra… - ollenotnasilus : RT @viaggrego: #Santoro: «Più vicini alla #Guerra #Nucleare» se continuiamo ad inviare #Armi all’#Ucraina ! - gabrielemazzar1 : RT @AnnaMaritati: @Adnkronos Mosca controlla il 98% del Donbass. E se avesse adottato il bombardamento stile Nato, avrebbe asfaltato l'Ucra… -