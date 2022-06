Guerra Ucraina, diretta. Azot, cominciata l'evacuazione: escono i civili. Biden punge Zelensky: «Ignorò l?allarme sull?invasione» (Di domenica 12 giugno 2022) Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 11 giugno, 108° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin.Ore 23.37 - I civili hanno cominciato a lasciare AzotI civili... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 12 giugno 2022)in, le notizie inoggi 11 giugno, 108° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin.Ore 23.37 - Ihanno cominciato a lasciare...

