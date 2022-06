Guerra e intelligence. Il piano A e il piano B di Putin (Di domenica 12 giugno 2022) Avanzate e ritirate circoscritte da parte russa e ucraina. Sul fronte incandescente fra Severodonetsk, Lysychansk, Bajmut e Sloviansk la Guerra di posizione si sta stabilizzando, nonostante il pessimismo del Presidente Volodymir Zelensky che paventa un calo di tensione degli Stati Uniti e dell’Europa nell’essenziale supporto militare dell’Ucraina. Ai blitz avanzati dei reparti corazzati russi preceduti da bombardamenti a tappeto, Kiev ha replicato centrando e distruggendo a Kadyivka una base del gruppo Wagner, gli pseudo mercenari agli ordini del Cremlino, e utilizzando i cacciabombardieri per martellare le posizioni russe a Kherson. Le fasi dell’invasione dell’Ucraina vengono seguite in diretta dai satelliti dell’intelligence occidentale. Mai come in questo conflitto anticipare le mosse dell’avversario è decisivo. L’intelligence Usa, ... Leggi su formiche (Di domenica 12 giugno 2022) Avanzate e ritirate circoscritte da parte russa e ucraina. Sul fronte incandescente fra Severodonetsk, Lysychansk, Bajmut e Sloviansk ladi posizione si sta stabilizzando, nonostante il pessimismo del Presidente Volodymir Zelensky che paventa un calo di tensione degli Stati Uniti e dell’Europa nell’essenziale supporto militare dell’Ucraina. Ai blitz avanzati dei reparti corazzati russi preceduti da bombardamenti a tappeto, Kiev ha replicato centrando e distruggendo a Kadyivka una base del gruppo Wagner, gli pseudo mercenari agli ordini del Cremlino, e utilizzando i cacciabombardieri per martellare le posizioni russe a Kherson. Le fasi dell’invasione dell’Ucraina vengono seguite in diretta dai satelliti dell’occidentale. Mai come in questo conflitto anticipare le mosse dell’avversario è decisivo. L’Usa, ...

