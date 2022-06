Grosseto | campione beach tennis ferito scontro fra due auto | altri tre giovani in ospedale

Pubblicità

FirenzePost : Grosseto: scontro fra due auto, due giovani feriti gravi, anche campione beach tennis - quotidianodirg : #Modica – #GiorgioAdamo #campioneitaliano5000metri M50. E’ quanto si legge sul profilo Facebook del modicano Giorgi… - tusciaweb : AT Running, Silvio Lepore è campione italiano Master 5000 su pista Grosseto - AT Running, Silvio Lepore è campione… - NazioneGrosseto : L’Under 17 B del Follonica si laurea campione d’Italia -

Incidente a Castiglione della Pescaia, Damiano Rosichini tra i feriti gravi Con loro in auto altri due diciannovenni, portati in codice giallo all'ospedale di: uno dei due è stato poi ...Decisivo per il successo conseguito al'allungo negli ultimi cento metri di Adamo che ha lasciato dietro di lui quattro atleti che nulla hanno potuto per opporsi alla progressione di Adamo.Anche il 19enne campione del mondo a squadra U18 di beach tennis Damiano Rosichini è rimasto gravemente ferito nel violento incidente stradale ...Si tratta di Damiano Rosichini, 19 anni, tra gli atleti azzurri che l'ottobre scorso in Brasile hanno vinto il campionato mondiale di beach tennis under 18 a squadre ...