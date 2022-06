Golf, Scandinavian Mixed: vittoria storica per Linn Grant (Di domenica 12 giugno 2022) Un successo storico quella della 22enne Linn Grant che, in Svezia, davanti al pubblico di casa, ha trionfato nella seconda edizione dello Scandinavian Mixed. Il torneo organizzato in combinata da DP World Tour e dal LET, all’Halmstad Golf Club (par 72) di Tylosand, la giovane di Helsingborg si è imposta con un totale di 264 (66 68 66 64, -24), ha trionfato con 9 colpi di vantaggio sul connazionale Henrik Stenson (capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma e ambasciatore di questo evento insieme ad Annika Sorenstam) e sullo scozzese Marc Warren, entrambi secondi con 273 (-15). Primo atleta italiano è Carolina Melgrati, giovane amateur azzurra, piazzatasi in 20/a con 279 (65 69 74 71, -9) davanti a Edoardo Molinari, 25/o con 280 (69 70 72 69, -8). Solo 54/a Virginia Elena Carta, 54/a con 286 ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Un successo storico quella della 22enneche, in Svezia, davanti al pubblico di casa, ha trionfato nella seconda edizione dello. Il torneo organizzato in combinata da DP World Tour e dal LET, all’HalmstadClub (par 72) di Tylosand, la giovane di Helsingborg si è imposta con un totale di 264 (66 68 66 64, -24), ha trionfato con 9 colpi di vantaggio sul connazionale Henrik Stenson (capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma e ambasciatore di questo evento insieme ad Annika Sorenstam) e sullo scozzese Marc Warren, entrambi secondi con 273 (-15). Primo atleta italiano è Carolina Melgrati, giovane amateur azzurra, piazzatasi in 20/a con 279 (65 69 74 71, -9) davanti a Edoardo Molinari, 25/o con 280 (69 70 72 69, -8). Solo 54/a Virginia Elena Carta, 54/a con 286 ...

