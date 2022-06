Golf | a Charl Schwartzel il torneo inaugurale della Superlega araba

(Di domenica 12 giugno 2022) A Londra si è tenuto e concluso, su tre giri, il primoLIV, non valido per il ranking mondiale. Ha vinto il sudafricanocon lo score di -7: tripletta sudafricana con Hennie du Plessis secondo a -6 e Branden Grace terzo a -5 insieme all’americano Peter Uihlein. Il, nato tra le polemiche assieme all’intera organizzazione (ci saranno strascichi legali di moltiisti con la PGA of America), ha vissuto anche un fuoriprogramma particolare, con una pallina colpita da Uihlein che ha apparentemente fatto svenire uno spettatore colpito. Si è trattato però di uno scherzo.: Linn Grant balza in testa allo Scandinavian Mixed. Melgrati e Carta in top20 Prossime ...

Louis Oosthuizen, Sergio García e Schwartzel si sono tutti dimessi dal PGA Tour. Anche Na, il ... The LIV Golf CEO and commissioner survives severe criticism, pledges legal support to players suspended by PGA Tour.