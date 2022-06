Gli americani nel salotto della principessa Caetani (Di domenica 12 giugno 2022) E’ stata unica: Roberto Calasso sentenziò che si presentava «più come un almanacco semestrale che come una rivista». Il quaderno XX dei venticinque che di «Botteghe Oscure» uscirono dalla primavera L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 12 giugno 2022) E’ stata unica: Roberto Calasso sentenziò che si presentava «più come un almanacco semestrale che come una rivista». Il quaderno XX dei venticinque che di «Botteghe Oscure» uscirono dalla primavera L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Joe Biden ha affermato che il suo omologo ucraino Zelensky 'non volle ascoltare' gli avvertimenti america… - ilfoglio_it : Per la Russia, gli americani creano virus in segreto sul suolo ucraino. Torna un classico della disinformazione sov… - GiovaQuez : Santoro: 'In Ucraina esisteva una guerra civile, in questa situazione si sono inseriti gli americani che hanno arma… - XMERIDIO78 : RT @PattyRossy70: Gli americani non vogliono più Biden.. sta per succedere l’irreparabile …carcere per tutti..la prima è Hillary - rvdlovis : and as always la colpa è del grande colpo/hybe mi sa che i bigliettoni americani gli hanno dato alla testa perchè s… -