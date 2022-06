Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò, casual VS romantico: look da weekend (Di domenica 12 giugno 2022) casual come Giulia Salemi o romantico come Rosalinda Cannavò? Ecco il vostro look da weekend preferito Due look a confronto e due bellezze opposte tra loro: da una parte Giulia Salemi, mediterranea e caliente, dall’altra Rosalinda Cannavò, delicata e iper femminile. Un fascino contemporaneo per la prima e intramontabile per la seconda, e due look che ben evidenziano le differenze di stile dell’una e dell’altra. Stando ai sondaggi di 361Magazine, il look casual di Giulia Salemi, perfetto per vivere il weekend con spensieratezza e comodità, sembra essere il più ... Leggi su 361magazine (Di domenica 12 giugno 2022)comecome? Ecco il vostrodapreferito Duea confronto e due bellezze opposte tra loro: da una parte, mediterranea e caliente, dall’altra, delicata e iper femminile. Un fascino contemporaneo per la prima e intramontabile per la seconda, e dueche ben evidenziano le differenze di stile dell’una e dell’altra. Stando ai sondaggi di 361Magazine, ildi, perfetto per vivere ilcon spensieratezza e comodità, sembra essere il più ...

Pubblicità

redazionerumors : Giulia Salemi, il suo look in stile Sampei fa già tendenza: ecco come replicarlo ?? #GiuliaSalemi #Prelemi… - Nicolin37289673 : @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel #PRELEMI kissa' come mai con l arrivo di pier Umberto nn ha fatto una storia(delus… - 361_magazine : - Filomen83869405 : RT @goodsunshine99: Comunque Giulia Salemi in Pretelli, suona davvero bene, e lei come sempre è davvero uno schianto... ribadirlo non fa m… - Rosalbw1 : RT @Alis44432453: Ogni volta che Giulia Salemi chiama Pierpaolo 'mio marito' il cuore di una pecora qualche parte nel mondo fa crack #prele… -