Giudice respinge la causa contro Cristiano Ronaldo Ex modella lo accusava di stupro (Di domenica 12 giugno 2022) Il campione di calcio Cristiano. Ronaldo:. 37 anni, gioca nel Manchester United Un Giudice distrettuale statunitense ha respinto la causa per stupro contro la stella del calcio Cristiano Ronaldo. Era ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Il campione di calcio:. 37 anni, gioca nel Manchester United Undistrettuale statunitense ha respinto laperla stella del calcio. Era ...

