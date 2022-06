Giornata mondiale della lotta alla Sla, un video racconta la storia di Aldo (Di domenica 12 giugno 2022) Ha aperto le celebrazioni della Giornata mondiale della lotta alla Sla la presentazione del visual poem "I giorni alla finestra", che racconta il viaggio onirico e di immaginazione che un malato vive ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 giugno 2022) Ha aperto le celebrazioniSla la presentazione del visual poem "I giornifinestra", cheil viaggio onirico e di immaginazione che un malato vive ...

Pubblicità

Pontifex_it : Oggi ricorre la Giornata mondiale contro il lavoro minorile. Impegniamoci tutti per eliminare questa piaga, perché… - TeresaBellanova : XX giornata mondiale contro il lavoro minorile. Una piaga sociale drammaticamente in aumento ovunque. Se vediamo la… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione della XX Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro… - BussoloMarco : RT @avisnazionale: «Rivolgo il mio apprezzamento a quanti donano il sangue, un gesto semplice di enorme solidarietà». Questa mattina, al t… - Cesare_M68 : RT @avisnazionale: ? -2 giorni alla #giornatadeldonatore! ? Ecco uno dei ricordi più belli del 2021: il #Colosseo colorato di #rossosangue… -