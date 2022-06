Giornata mondiale del lavoro minorile | Mattarella | “Piaga odiosa da contrastare” Papa | “Dramma che ci riguarda tutti”

Pubblicità

santegidionews : Il #12giugno è la Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. #SantEgidio è da sempre al fianco d… - _Carabinieri_ : Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile: i #Carabinieri #NIL impegnati ogni giorno nella vigil… - RaiNews : XX Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile #minori #tutele #infanzia - silviabar12 : RT @nerosalvo: Oggi è la giornata mondiale della ricerca della tessera elettorale - DgeriaD : RT @Confsalnet: Giornata mondiale contro il lavoro minorile ?????? #confsal #bambini #children #stoplavorominorile #giornatamondialecontroil… -

Agenzia ANSA

12.50 Ucraina,Papa:tempo non raffreddi dolore "Oggi ricorre lacontro il lavoro minorile, impegniamoci tutti per eliminare questa piaga",ha detto Papa Francesco all'Angelus in piazza San Pietro. Bergoglio ha poi ricordato il conflitto in Ucraina:...Con la stessa angoscia il Papa ha qyundi ricordato che 'oggi è lacontro il lavoro minorile. Impegniamoci tutti per eliminare questa piaga, perché nessun bambino e bambina sia ... Giornata mondiale lotta a Sla, un video racconta storia Aldo - Sicilia “Impegniamoci per eliminare questa piaga”. Poi ricorda la guerra in Ucraina: “il tempo che passa non raffreddi il nostro dolore”. Dispiaciuto per rinvio visita in Congo e in Sud Sudan ...Roma, 12 giu. - (Adnkronos) - Si è aperta con una brutta notizia la giornata delle coppie italiane al Mondiale di beach volley di Roma. Le azzurre ...