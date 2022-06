Giletti si difende sulla puntata da Mosca: «Volevo conoscere il nemico». Le accuse sull’intervista “morbida” alla portavoce di Lavrov: «Ho fatto come san Francesco» – Il video (Di domenica 12 giugno 2022) Dietro la scelta di condurre la puntata della settimana scorsa da Mosca, secondo Massimo Giletti c’era solo l’intenzione di «conoscere il punto di vista del nemico». Prova a difendersi il giornalista conduttore di Non è l’Arena su La7 in apertura di trasmissione oggi 12 giugno, dopo le polemiche che lo hanno coinvolto negli ultimi sette giorni, soprattutto per la scelta di aver intervistato la portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova. sulla bontà delle sue scelte, Giletti aggiunge anche la risposta del pubblico che ha premiato gli ascolti di quella serata. E allora si chiede se andare a Mosca sia stato utile per il pubblico: «Penso do sì, visto che in base a un recente sondaggio Ipsos, il 41% degli ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) Dietro la scelta di condurre ladella settimana scorsa da, secondo Massimoc’era solo l’intenzione di «il punto di vista del». Prova arsi il giornalista conduttore di Non è l’Arena su La7 in apertura di trasmissione oggi 12 giugno, dopo le polemiche che lo hanno coinvolto negli ultimi sette giorni, soprattutto per la scelta di aver intervistato ladel ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova.bontà delle sue scelte,aggiunge anche la risposta del pubblico che ha premiato gli ascolti di quella serata. E allora si chiede se andare asia stato utile per il pubblico: «Penso do sì, visto che in base a un recente sondaggio Ipsos, il 41% degli ...

