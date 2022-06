Gianni Rando al Milano Fashion Week con Love is in the h/air (Di domenica 12 giugno 2022) Modica – Gianni Rando sarà presente alla terza edizione della Milano Fashion Week dedicata alla moda maschile che ritorna dal 17 al 21 giugno. Dopo aver inaugurato il suo Salone “Gianni Rando privè”, in Corso Garibaldi 30 a Milano, eclettico “Hair Couturier” modicano, sugella questo suo traguardo presentando in collaborazione con Globo Communication, l’imperdibile evento dal titolo “Love IS IN THE H/AIR”. L’appuntamento si terrà venerdì 17 giugno nel PRIVÉ di uno dei locali che più fanno tendenza a Milano, ARIA CLUB, in via Palazzetto dello Sport 14, dalle ore 19.30 alle ore 22 e verrà seguito dal Following Party a partire dalle ore 23. La location di ARIA CLUB si trasformerà per l’occasione in un set ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 12 giugno 2022) Modica –sarà presente alla terza edizione delladedicata alla moda maschile che ritorna dal 17 al 21 giugno. Dopo aver inaugurato il suo Salone “privè”, in Corso Garibaldi 30 a, eclettico “Hair Couturier” modicano, sugella questo suo traguardo presentando in collaborazione con Globo Communication, l’imperdibile evento dal titolo “IS IN THE H/AIR”. L’appuntamento si terrà venerdì 17 giugno nel PRIVÉ di uno dei locali che più fanno tendenza a, ARIA CLUB, in via Palazzetto dello Sport 14, dalle ore 19.30 alle ore 22 e verrà seguito dal Following Party a partire dalle ore 23. La location di ARIA CLUB si trasformerà per l’occasione in un set ...

