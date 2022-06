Ghostbusters | svelato il nuovo capitolo | ecco come si chiamerà il nuovo film della saga

HDblog : RT @HDblog: Ghostbusters, svelato il nome provvisorio del prossimo film - gigibeltrame : Ghostbusters, svelato il nome provvisorio del prossimo film #digilosofia - HDblog : Ghostbusters, svelato il nome provvisorio del prossimo film - arcafab : Svelato il titolo provvisorio del sequel di Ghostbusters: Legacy - RedCapes_it : Ghostbusters: Legacy – Svelato il titolo di lavorazione del sequel -

Fungerà quindi da ponte con il sequel cinematografico, di cui è statoil titolo provvisorio . L'uscita del fumetto è prevista per la fine dell'anno, mentre per il nuovo film dei...è sempre stato un affare di famiglia per Jason Reitman, e questo nuovo film non farà eccezione - anzi, avrà una valenza ancora maggiore dato che il padre Ivan è mancato appena qualche ...Ovvero Firehouse, un omaggio al mitico campo base degli Acchiappafantasmi, ricavato da una vecchia stazione dei pompieri in disuso.In occasione del Ghostbusters Day Sony ha ufficialmente annunciato un nuovo film animato della saga. Fan, preparatevi!