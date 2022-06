(Di domenica 12 giugno 2022) Botta e risposta social tra. Tutto è nato da un commento da parte dell’ex gieffina che non è andato giù al chirurgo dei vip.aveva infatti commentato la festa di compleanno di Lulúnel profilo Instagram di Chi Magazine che aveva rilasciato il video dell’evento. Queste sono state le parole di: Mammamia, un brivido di tristezza e di malinconia a vedere questo video. Vedo manichini e poca verità. Dovrebbe festeggiare con i suoi veri amici, una pizza e una birra in compagnia, meno trucco,un jeans, una maglietta e tanti abbracci da chi sul serio le vuole un gran bene.festa infatti erano presenti oltre alle sorelle di Lulú anchee Giucas ...

Pubblicità

IsaeChia : #GfVip 6, Giacomo Urtis difende Lulù Selassiè e replica sarcastico alla frecciatina di Selvaggia Roma L’ex Vippona… - HopeLogan22 : @CaterinaSo Infatti é proprio questo che intendevo dire, per esempio per colpa delle invasate haters di soleil, han… -

Fortementein.com

Al suo compleanno hanno presenziatoUrtis e Giucas Casella che hanno condiviso con la principessa l'avventura al Grande Fratello6 . Naturalmente al party c'erano anche le sorelle di Lulù,...... ma aUrtis che con Selvaggia Roma ha condiviso la casa del Grande Fratello. Selvaggia, infatti, non è rimasta in buoni rapporti con i suoi ex coinquilini. Ecco cosa ha dichiarato in ... Giacomo Urtis confessa il grande dolore della sua vita. Una situazione straziante Gf Vip 6, Giacomo Urtis difende Lulù Selassiè e replica sarcastico alla frecciatina di Selvaggia Roma. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Selvaggia Roma critica il party di compleanno di Lulù Selassiè: Giacomo Urtis interviene e "ribalta" la ex del Grande Fratello Vip.