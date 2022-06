Germania Italia (probabili formazioni e Tv) (Di domenica 12 giugno 2022) Gara valida per la quarta giornata della Nations League, gruppo tre della Lega A. Trasferta insidiosa per gli azzurri, che affrontano gli eterni rivali tdeschi nella loro patria. In palio c’è il primato del raggruppamento. Un derby sentito da entrambe le parti che torna ad infiammare il cuore degli appassionati. Germania Italia si giocherà martedì 14 al ‘Borussia Park’ di Moenchengladbach martedì 14 giugno 2022. Come arrivano le squadre? I padroni di casa sono reduci dal pareggio per 1-1 contro l’Ungheria del CT Marco Rossi. Partita più difficile del previsto per i tedeschi, costretti a rincorrere il vantaggio iniziale ungherese di Nagy, trovato poi con Hoffman. Gli uomini di Flick hanno spinto sull’acceleratore, ma hanno anche sprecato e rischiato. La Germania infatti ha dovuto ringraziare l’eterno Neur, che salva il risultato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 12 giugno 2022) Gara valida per la quarta giornata della Nations League, gruppo tre della Lega A. Trasferta insidiosa per gli azzurri, che affrontano gli eterni rivali tdeschi nella loro patria. In palio c’è il primato del raggruppamento. Un derby sentito da entrambe le parti che torna ad infiammare il cuore degli appassionati.si giocherà martedì 14 al ‘Borussia Park’ di Moenchengladbach martedì 14 giugno 2022. Come arrivano le squadre? I padroni di casa sono reduci dal pareggio per 1-1 contro l’Ungheria del CT Marco Rossi. Partita più difficile del previsto per i tedeschi, costretti a rincorrere il vantaggio iniziale ungherese di Nagy, trovato poi con Hoffman. Gli uomini di Flick hanno spinto sull’acceleratore, ma hanno anche sprecato e rischiato. Lainfatti ha dovuto ringraziare l’eterno Neur, che salva il risultato ...

Pubblicità

Azzurri : Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara -… - AzzolinaLucia : In Germania è appena stato approvato l’aumento del #salariominimo a 12 euro l’ora. Una misura simile è presente in… - GoalItalia : L'Italia termina la partita contro la Germania con: Gnonto - 2003 Cancellieri - 2002 Ricci - 2001 Tonali - 2000 Po… - PietroRufy1991 : Player cerca club Account.. PietroRufy1991 Overall.. 88 Ruolo.. Att Esperienza ... PGS Germania/ VPl serie A… - WakanTanka500 : RT @AnitaCecolin: In Germania hanno confermato l'uso della mascherina sui mezzi di trasporto fino a settembre. Immagino in Italia: 'The n… -