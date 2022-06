Gerard Deulofeu chiama il Napoli: “Società top” (Di domenica 12 giugno 2022) Gerard Deulofeu è uno degli obiettivi di mercato del Napoli. E l’attaccante dell’Udinese, reduce da una stagione con 13 gol in campionato, lancia segnali. Nel corso di una diretta su Instagram, Deulofeu ha risposto ad un tifoso partenopeo che lo invitava a firmare per gli azzurri: “Ho tanto rispetto per il Napoli, è una Società top”, il messaggio dello spagnolo, come riporta TuttoUdinese. Indizio social? A breve si saprà. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022)è uno degli obiettivi di mercato del. E l’attaccante dell’Udinese, reduce da una stagione con 13 gol in campionato, lancia segnali. Nel corso di una diretta su Instagram,ha risposto ad un tifoso partenopeo che lo invitava a firmare per gli azzurri: “Ho tanto rispetto per il, è unatop”, il messaggio dello spagnolo, come riporta TuttoUdinese. Indizio social? A breve si saprà. SportFace.

